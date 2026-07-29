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Rüstungsboom

BAE Systems-Aktie legt zu: Prognose für Gesamtjahr erhöht

BAE Systems-Aktie legt zu: Prognose für Gesamtjahr erhöht

Angesichts des Rüstungsbooms steckt sich BAE Systems höhere Jahresziele.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
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Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr zwischen acht und zehn Prozent zulegen, wie der britische Rüstungskonzern am Donnerstag mitteilte. Bisher waren sieben bis neun Prozent Umsatzwachstum angepeilt. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) soll statt um neun bis elf nun um zehn bis zwölf Prozent steigen.

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"Die globale Bedrohungslage bleibt äußerst volatil und die Regierungen reagieren mit einer anhaltenden Erhöhung ihrer Verteidigungsbudgets", sagte Firmenchef Charles Woodburn laut Mitteilung. BAE Systems profitiert vom Iran-Krieg, weil der Rüstungskonzern einige wichtige Kunden im Nahen Osten hat. Außerdem rüsten auch die Nato-Staaten weiter auf.

Im ersten Halbjahr legte der Umsatz von BAE Systems währungsbereinigt um neun Prozent auf 15,8 Milliarden Pfund (18,4 Mrd Euro) zu. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) stieg bei ausgeklammerten Währungseffekten um elf Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund. Damit schnitt der Rüstungskonzern etwa wie erwartet ab.

Die Aktie legt zeitweise um 1,14 Prozent auf 20,43 GBP zu und baute damit das Kursplus in diesem Jahr auf rund ein Fünftel aus.

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/niw/lew/zb

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Jer123 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
30.11.22 BAE Systems Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
25.02.22 BAE Systems Neutral JP Morgan Chase & Co.