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Rüstungsboom

Vincorion-Aktie: Rüstungszulieferer mit Auftragsboom - Jahresziele bestätigt

07.05.26 08:58 Uhr
Vincorion-Aktie im Fokus: Auftragsboom sorgt für starke Geschäftsdynamik | finanzen.net

Der Zulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen.

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Der Auftragseingang hat sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 149,4 Millionen Euro fast vervierfacht, wie der Börsenneuling am Donnerstag in Wedel mitteilte. Damit sitzt Vincorion auf einem Orderbuch von rund 1,2 Milliarden Euro. Somit seien bereits mehr als 90 Prozent des geplanten Jahresumsatzes gedeckt. Konzernchef Kajetan von Mentzingen sprach laut Mitteilung von einer hohen Nachfrage und bestätigte die Jahresziele.

Der Umsatz stieg, wie bereits bekannt, zum Jahresstart um 40 Prozent auf 69 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um fast ein Drittel auf 12,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verschlechterte sich allerdings von 19,4 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 18,0 Prozent. Auch der freie Barmittelzufluss fiel schlechter aus als ein Jahr zuvor und rutschte ins Minus.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiterhin 280 Millionen bis 320 Millionen Euro erreichen. 2025 betrugen die Erlöse rund 240 Millionen Euro. Die operative Marge (Ebit-Marge) erwartet Vincorion in einer Bandbreite von 18 bis 19 Prozent. "Nach unserem erfolgreichen Börsengang verfügen wir über die richtige Ausgangsposition, unsere profitable Wachstumsgeschichte nachhaltig fortzusetzen, und wir sind davon überzeugt, unsere Jahresprognose zu erfüllen", sagte Finanzchef Dieter Holst laut Mitteilung.

Vincorion war Ende März zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern JENOPTIK, dann übernahm der britische Investor Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Mit dem Börsengang machten sie Kasse, blieben in der Folge aber Hauptaktionär.

Nach den am Ende April veröffentlichten Eckdaten hatte der Vincorion-Kurs kräftig angezogen. Am Donnerstag erreichte er im Handelsverlauf mit 23,78 Euro den bisher höchsten Stand. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs wieder auf 22 Euro drückten. Damit wird das Unternehmen an der Börse mit 1,1 Milliarden Euro bewertet.

Vincorion stellt als Rüstungszulieferer Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz. Der Firmenname Vincorion ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus dem lateinischen vincere (siegen) und dem Sternbild Orion. Für das Unternehmen arbeiten rund 900 Vollzeitbeschäftigte.

/niw/tav/zb

WEDEL (dpa-AFX)

Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com, Jirsak / Shutterstock

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