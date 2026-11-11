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Rüstungsboom

Vincorion-Aktie: Starkes drittes Quartal

Vincorion-Aktie: Starkes drittes Quartal

Der Rüstungszulieferer Vincorion legt angesichts des Rüstungsbooms weiter kräftig zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vincorion
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Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im dritten Quartal um knapp 38 Prozent auf 17,9 Millionen Euro, wie das im Kleinwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Wedel mitteilte. Die entsprechende Marge verschlechterte sich allerdings von 20,8 auf 20,5 Prozent. Wie bereits bekannt stieg der Umsatz im dritten Quartal um rund 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro.

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Vincorion bestätigte die Anfang Oktober erhöhte Jahresprognose. So soll der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin 323 Millionen bis 333 Millionen Euro erreichen. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 18,5 bis 19,5 Prozent. Dabei setzt der Rüstungszulieferer auf einen mittlerweile fast 1,2 Milliarden Euro schweren Gesamtauftragsbestand. Der Auftragseingang fiel im dritten Quartal mit 129,6 Millionen Euro jedoch ein Fünftel schwächer aus als im Vorjahreszeitraum.

/niw/stk

WEDEL (dpa-AFX)

Bildquellen: VINCORION

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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