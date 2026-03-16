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Rüstungsdeal

Aktien von Leonardo und Iveco im Fokus: EU genehmigt Milliardenübernahme

17.03.26 13:38 Uhr
Aktien von Leonardo und Iveco im Blick: Übernahme der Rüstungssparte genehmigt | finanzen.net

Die EU-Kommission gibt grünes Licht für den Erwerb der Rüstungssparte und sieht keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken.

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Die Europäische Union hat das 1,7 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot des italienischen Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns Leonardo für die Rüstungssparte der Iveco Group genehmigt.

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Die EU-Kommission erklärte, das Geschäft werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf. Es werde bei Umsetzung nur begrenzte Folgen für den Wettbewerb in den Märkten habe, in denen die Unternehmen tätig seien. Schwerpunktmäßig hatte die Kommission vor allem die Auswirkungen der Transaktion in Italien geprüft.

Leonardo hatte im Juli vereinbart, die Rüstungssparte der Iveco Group zu übernehmen, einschließlich der Marken IDV und Astra, die Ketten- und Radfahrzeuge für das Militär sowie Lkw herstellen, die im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum, in Brasilien und den USA verkauft werden. Das Vorhaben war im Februar zur Prüfung bei der EU-Fusionskontrolle angemeldet worden.

Die Kommission erklärte, dass Leonardo seine Teilsysteme in Italien nicht an IDV und Astra verkauft und dass Wettbewerber weiterhin alternative Absatzwege für ihre eigenen militärischen Systeme außerhalb Italiens haben werden.

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An der Borsa Italiana in Mailand verliert die Leonardo-Aktie zeitweise 1,22 Prozent auf 63,02 Euro, während Iveco-Papiere minimale 0,08 Prozent zulegen auf 19,03 Euro.

DJG/DJN/rio/cbr

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Bildquellen: iurii / Shutterstock.com

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12.02.2013Finmeccanica kaufenCheuvreux SA
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09.11.2012Finmeccanica equal-weightMorgan Stanley
02.11.2012Finmeccanica sellSociété Générale Group S.A. (SG)
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12.02.2013Finmeccanica kaufenCheuvreux SA
21.11.2011Finmeccanica kaufenDie Actien-Börse
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04.03.2011Finmeccanica buyUniCredit Research
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01.08.2012Finmeccanica equal-weightMorgan Stanley
18.07.2012Finmeccanica holdSociété Générale Group S.A. (SG)
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