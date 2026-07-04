Aktien von Rheinmetall, TKMS & Co: Rüstungswerte nach Thales-Exail-Deal gefragt

Rüstungsdeal

10:29

Ein Milliardendeal zwischen zwei französischen Rüstungsfirmen sorgt am Montag auch für Rückenwind bei den deutschen Branchenwerten.

• SAFRAN zog sich aus dem Bieterrennen zurück, während Thales die Übernahme strategisch nutzt, um sein Portfolio in der Unterwasserkriegsführung und Navigation zu erweitern; die Übernahme soll bis 2027 abgeschlossen sein.

• Deutsche Rüstungswerte wie Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT steigen deutlich, da der Deal die Bewertung im europäischen Verteidigungssektor neu bewertet und die Bedeutung maritimer Verteidigungstechnologien unterstreicht.

• Thales übernimmt die Gorgé-Anteile an Exail für 134 Euro pro Aktie, was den Unternehmenswert auf 3,9 Milliarden Euro erhöht und eine Prämie von 44 % gegenüber dem Kurs vom 25. Juni 2026 bietet.

Thales übernimmt die Gorgé-Anteile an Exail für 134 Euro pro Aktie

Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT legen klar zu

SAFRAN war zuvor aus dem Bieterrennen um Exail ausgestiegen

Werbung

Thales hat eine Einigung mit der Gründerfamilie Gorgé über deren Anteil an Exail Technologies gemeldet, und die Antwort der Anleger in Frankfurt fällt eindeutig aus. Die Anteilsscheine von Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT ziehen an, nachdem der Deal die Bewertungsfrage für den europäischen Rüstungssektor neu aufwirft. Der Konzern bietet 134 Euro pro Aktie und damit eine Prämie von 44 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 25. Juni 2026, was Exail auf einen Unternehmenswert von 3,9 Milliarden Euro hebt.

Deutsche Rüstungswerte im Sog des Deals

Rheinmetall-Papiere gewinnen via XETRA zeitweise 2,80 Prozent auf 1.124,00 Euro hinzu. TKMS weisen einen deutlicheren Gewinn von 4,29 Prozent auf 87,60 Euro aus, während RENK ein Plus von 4,26 Prozent auf 48,795 Euro verbucht. Für HENSOLDT-Aktien geht es derweil um 3,57 Prozent auf 78,28 Euro nach oben. Der Deal bestätigt eine Bewertungslogik, die der Sektor seit Monaten einpreist: Wachstum in der maritimen Verteidigungstechnologie wird mit deutlichen Aufschlägen honoriert, wie schon die Prämie für Exail zeigt.

Warum Thales und nicht SAFRAN zum Zug kommt

Der Zuschlag fällt an Thales, nachdem sich SAFRAN wenige Tage zuvor aus dem Bieterrennen um Exail zurückgezogen hatte. Für Thales schließt die Übernahme eine strategische Lücke: Das Unternehmen ergänzt sein Portfolio in der Unterwasserkriegsführung und in der Trägheitsnavigation um die Expertise von Exail, das 2025 einen Umsatz von 479 Millionen Euro auswies, ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Übernahme der Gorgé-Beteiligung soll bis zum dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden, das anschließende Pflichtangebot für die übrigen Exail-Aktien frühestens Anfang 2028.

Werbung

Was die Rally für Anleger bedeutet

Für Anleger in deutschen Rüstungswerten liefert der Deal vor allem eine Bestätigung: Konsolidierung und Bewertungsfantasie bleiben im Sektor ein Treiber, unabhängig von einzelnen Auftragsverlusten oder politischen Rückschlägen der vergangenen Wochen. Gleichzeitig zeigt die 44-prozentige Prämie für Exail, wie groß die Spanne zwischen Buchwert und Übernahmepreis in der Branche mittlerweile ausfallen kann, was auch die Diskussion um die Bewertung von Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT befeuern dürfte.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Rheinmetall und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.