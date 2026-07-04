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Rüstungsdeal

Aktien von Rheinmetall, TKMS & Co: Rüstungswerte nach Thales-Exail-Deal gefragt

Aktien von Rheinmetall, TKMS & Co: Rüstungswerte nach Thales-Exail-Deal gefragt

Ein Milliardendeal zwischen zwei französischen Rüstungsfirmen sorgt am Montag auch für Rückenwind bei den deutschen Branchenwerten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Exail Technologies
124.40 EUR -6.00 EUR -4.60 %
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HENSOLDT
78.72 EUR 3.50 EUR 4.65 %
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RENK
49.12 EUR 2.40 EUR 5.15 %
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Rheinmetall AG
1,108.20 EUR 14.80 EUR 1.35 %
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SAFRAN S.A.
354.10 EUR -3.80 EUR -1.06 %
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Thales S.A.
242.70 EUR 7.10 EUR 3.01 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
88.30 EUR 4.60 EUR 5.50 %
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  • Thales übernimmt die Gorgé-Anteile an Exail für 134 Euro pro Aktie
  • Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT legen klar zu
  • SAFRAN war zuvor aus dem Bieterrennen um Exail ausgestiegen
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Thales hat eine Einigung mit der Gründerfamilie Gorgé über deren Anteil an Exail Technologies gemeldet, und die Antwort der Anleger in Frankfurt fällt eindeutig aus. Die Anteilsscheine von Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT ziehen an, nachdem der Deal die Bewertungsfrage für den europäischen Rüstungssektor neu aufwirft. Der Konzern bietet 134 Euro pro Aktie und damit eine Prämie von 44 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 25. Juni 2026, was Exail auf einen Unternehmenswert von 3,9 Milliarden Euro hebt.

Deutsche Rüstungswerte im Sog des Deals

Rheinmetall-Papiere gewinnen via XETRA zeitweise 2,80 Prozent auf 1.124,00 Euro hinzu. TKMS weisen einen deutlicheren Gewinn von 4,29 Prozent auf 87,60 Euro aus, während RENK ein Plus von 4,26 Prozent auf 48,795 Euro verbucht. Für HENSOLDT-Aktien geht es derweil um 3,57 Prozent auf 78,28 Euro nach oben. Der Deal bestätigt eine Bewertungslogik, die der Sektor seit Monaten einpreist: Wachstum in der maritimen Verteidigungstechnologie wird mit deutlichen Aufschlägen honoriert, wie schon die Prämie für Exail zeigt.

Warum Thales und nicht SAFRAN zum Zug kommt

Der Zuschlag fällt an Thales, nachdem sich SAFRAN wenige Tage zuvor aus dem Bieterrennen um Exail zurückgezogen hatte. Für Thales schließt die Übernahme eine strategische Lücke: Das Unternehmen ergänzt sein Portfolio in der Unterwasserkriegsführung und in der Trägheitsnavigation um die Expertise von Exail, das 2025 einen Umsatz von 479 Millionen Euro auswies, ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Übernahme der Gorgé-Beteiligung soll bis zum dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden, das anschließende Pflichtangebot für die übrigen Exail-Aktien frühestens Anfang 2028.

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Was die Rally für Anleger bedeutet

Für Anleger in deutschen Rüstungswerten liefert der Deal vor allem eine Bestätigung: Konsolidierung und Bewertungsfantasie bleiben im Sektor ein Treiber, unabhängig von einzelnen Auftragsverlusten oder politischen Rückschlägen der vergangenen Wochen. Gleichzeitig zeigt die 44-prozentige Prämie für Exail, wie groß die Spanne zwischen Buchwert und Übernahmepreis in der Branche mittlerweile ausfallen kann, was auch die Diskussion um die Bewertung von Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT befeuern dürfte.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: HENSOLDT, LCV / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
25.06.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK