12.08.25 14:00 Uhr
Circus Group-Aktie profitiert von Rüstungsfantasie - Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge | finanzen.net

In die Aktien des Robotik-Spezialisten Circus ist am Dienstag Rüstungsfantasie gekommen.

Nachdem das Unternehmen die Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hat, springt der Kurs am via XETRA zeitweise um 29,67 Prozent auf 19,45 Euro hoch.

Mit 20,30 Euro im Tageshoch übertreffen sie auch ihr Mai-Hoch, das bei 18,60 Euro lag. Wenige Monate nach dem Börsengang hatte der Rekord im Mai 2024 sogar 36 Euro betragen.

Circus ist mit einer Zertifizierung nun berechtigt, an Verteidigungsbeschaffungen und Direktvergaben aller Nato-Mitgliedstaaten teilzunehmen. Das Unternehmen sei damit der einzige zugelassene Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung, hieß es weiter.

Experte Oliver Wojahn von MWB Research, der mit einem Kursziel von 70 Euro bereits sehr optimistisch für die Aktie positioniert ist, glaubt an die Erschließung eines neuen lukrativen Marktes. Auch wenn die anfänglichen Aufträge im Verteidigungsbereich gering ausfallen dürften, sei Circus aufgrund des hohen Margenpotenzials in diesem Bereich dazu in der Lage, neben seinem zivilen Geschäft erhebliche Gewinne zu erzielen, erklärte er.

FRANKFURT (dpa-AFX)

