Rüstungsfirma Renk: Könnten Lieferstopp nach Israel umgehen

13.08.25 18:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
62,58 EUR 1,53 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AUGSBURG (dpa-AFX) - In der Kontroverse um einen deutschen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel erwägt der Augsburger Rüstungszulieferer RENK, einen Lieferstopp zu umgehen. Firmenchef Alexander Sagel sagte der "Financial Times", es gebe einen "Plan B", der vorsehe, die Produktion von Getrieben für israelische Panzer in die USA zu verlagern.

Das Unternehmen habe aus deutscher Sicht "die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit aufrechterhalten kann", wird Sagel von der FT zitiert. "Diese ist nicht nur in Gaza, sondern auch an anderen Grenzen erforderlich." Sagel machte keine Angaben, um wie viele Getriebe für Israel es geht.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten./kf/DP/jha

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
12:11RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:31RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:31RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41RENK BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen