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Rüstungskonzern Hensoldt rechnet mit mehr Mittelzufluss aus dem Geschäft

01.06.26 10:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
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TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT geht dank höherer Kundenanzahlungen in diesem Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel aus. So sollen rund 50 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als bereinigte freie Finanzmittel (Free Cashflow) übrigbleiben statt nur 40 Prozent, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Taufkirchen mitteilte. Das sei hauptsächlich auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen, die durch beschleunigte Beschaffungsprozesse in Deutschland unterstützt würden. Alle weiteren Elemente der Prognose bestätige der Konzern, auch den Ausblick auf den Nettoverschuldungsgrad./men/stk

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07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
06.05.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
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07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
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06.05.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
06.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
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06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

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