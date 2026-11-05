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Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu

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RENK
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AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller RENK hat im dritten Quartal dank der Aufrüstung in Europa spürbar mehr Aufträge erhalten. So schwollen die Bestellungen um fast 45 Prozent auf 469 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Der Auftragsbestand erreichte Ende September 7,6 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im Quartal um gut 12 Prozent auf 345 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um mehr als 17 Prozent auf 61 Millionen Euro. Mit Umsatz und Ergebnis schnitt Renk wie von Analysten erwartet ab. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn in den ersten neun Monaten auf 55,1 Millionen Euro und betrug damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Unternehmensschef Alexander Sagel bestätigte die Jahresprognose./men/jha/

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Datum Rating Analyst
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK
23.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RENK Buy Warburg Research
22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 RENK Overweight Barclays Capital

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