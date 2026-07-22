Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Uneinheitlicher Handel ohne frische Impulse
Im Rüstungssektor fehlen frische Impulse, entsprechend uneinheitlich entwickeln sich RENK, Rheinmetall und Co. im Handel am Freitag.
Werte in diesem Artikel
- Rüstungswerte entwickeln sich uneinheitlich
- Keine frische Nachricht aus dem Sektor
- Anleger warten auf Quartalszahlen
Im Rüstungssektor fehlen am Freitag frische Impulse, entsprechend uneinheitlich entwickeln sich die Aktien im Handel. Am Vortag hatten noch die Zahlen von Thales die Branche gestützt.
Aktien von RENK, Rheinmetall & Co. uneinheitlich
Ein einheitliches Bild zeichnen die Titel vor dem Wochenende nicht: Einige legen zu, andere geben nach. Im Blick stehen die Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS und Thales. Die RENK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent höher bei 45,59 Euro, Rheinmetall steigen um 1,49 Prozent auf 1.032,20 Euro, HENSOLDT verlieren 0,05 Prozent auf 79,08 Euro und TKMS gewinnen 0,62 Prozent auf 80,80 Euro. An der Euronext in Paris gibt die Thales-Aktie 0,59 Prozent auf 236,90 Euro nach. Am Vortag hatten die Papiere nach überzeugenden Zahlen noch 5,07 Prozent auf 238,30 Euro zulegen können. Dass sich die Werte in unterschiedliche Richtungen bewegen, spricht dafür, dass aktuell ein gemeinsamer, frischer Auslöser fehlt.
Thales-Zahlen hatten den Sektor am Donnerstag gestützt
Für die jüngste Stärke der Branche hatten die Halbjahreszahlen von Thales gesorgt, die der französische Rüstungskonzern am Donnerstag vorlegte. Thales steigerte den Auftragseingang um 21 Prozent auf 12,47 Milliarden Euro, der freie Cashflow wurde mehr als verdreifacht auf 1,87 Milliarden Euro und der Konzern bestätigte die Jahresprognose. Diese Vorlage hatte die europäischen Rüstungswerte bereits am Donnerstag angetrieben und ist als Kursimpuls für den heutigen Handel damit weitgehend verarbeitet.
Sektor wartet auf die Quartalszahlen
Frische Impulse dürften erst wieder von der Nachrichtenlage kommen, allen voran von den anstehenden Quartalszahlen der Branche. Den Auftakt macht HENSOLDT am 31. Juli, am 6. August folgen Rheinmetall und RENK, ehe am 12. August auch TKMS berichtet. Bis dahin folgt der Sektor eher der allgemeinen Marktstimmung als einem eigenen Nachrichtenfluss, was den uneinheitlichen Handelsverlauf erklärt. Spannend wird, ob sich die zuletzt bei Thales gezeigte höhere Profitabilität auch in den Zahlen der deutschen Werte wiederfindet.
Julia Walter, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Bildquellen: RENK Group AG, Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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