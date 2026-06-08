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Rüstungssektor

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co schwächer - Morgan Stanley stuft Sektor ab

09.06.26 08:57 Uhr
Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Rüstungsaktien unter Druck - Morgan Stanley stuft Branche ab | finanzen.net

Einschlägige Aktien aus dem deutschen und europäischen Rüstungssektor könnten am Dienstag etwas unter einem negativen Analystenkommentar leiden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
77,38 EUR -0,70 EUR -0,90%
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RENK
50,50 EUR -0,50 EUR -0,98%
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Rheinmetall AG
1.186,40 EUR -15,60 EUR -1,30%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
75,70 EUR -1,20 EUR -1,56%
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Die Rheinmetall-Titel lagen im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit 0,6 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs. Auch die Titel von HENSOLDT und RENK bewegten sich dort im Minus.

Nach einer langen Phase mit einer optimistischen Einstellung hat die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum für die Branche mit "Equal-weight" auf ein neutrales Niveau abgestuft. Die Strategin Marina Zavolock schrieb zwar, dass sie den Sektor langfristig nach wie vor schätzt. Eine derzeit nur gedämpfte Dynamik dürfe aber nicht ignoriert werden. Es mangele an weiterem Schwung, was die Gewinn- und Kurszielerwartungen betrifft. Im weiteren Jahresverlauf seien aber wieder neue Impulse möglich, betonte sie.

Die Umstufung ist Teil einer größeren Strategie-Studie mit vielen Veränderungen: Für Medizintechnik und Life Science werden die Experten pessimistisch, für Investitionsgüter und Metalle & Bergbau dagegen optimistisch. Halbleiteraktien bleiben die Favoriten der US-Bank, noch ergänzt um Rohstoff- und Finanzwerte.

/tih/stk

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Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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