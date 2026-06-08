Rüstungssektor

Einschlägige Aktien aus dem deutschen und europäischen Rüstungssektor haben am Dienstag zunächst unter einem negativen Analystenkommentar, können mittlerweile jedoch größtenteils ins Plus drehen.

Die Rheinmetall-Titel gewinnen nach anfänglichen Verlusten im XETRA-Handel zeitweise 0,87 Prozent auf 1.210,20 Euro. Die Titel von HENSOLDT und RENK bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. So geht es für HENSOLDT 0,23 Prozent auf 77,98 Euro aufwärts, während RENK 0,44 Prozent auf 50,33 Euro abgibt.

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Nach einer langen Phase mit einer optimistischen Einstellung hat die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum für die Branche mit "Equal-weight" auf ein neutrales Niveau abgestuft. Die Strategin Marina Zavolock schrieb zwar, dass sie den Sektor langfristig nach wie vor schätzt. Eine derzeit nur gedämpfte Dynamik dürfe aber nicht ignoriert werden. Es mangele an weiterem Schwung, was die Gewinn- und Kurszielerwartungen betrifft. Im weiteren Jahresverlauf seien aber wieder neue Impulse möglich, betonte sie.

Die Umstufung ist Teil einer größeren Strategie-Studie mit vielen Veränderungen: Für Medizintechnik und Life Science werden die Experten pessimistisch, für Investitionsgüter und Metalle & Bergbau dagegen optimistisch. Halbleiteraktien bleiben die Favoriten der US-Bank, noch ergänzt um Rohstoff- und Finanzwerte.

/tih/stk

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)