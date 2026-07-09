Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Jefferies bleibt bei Buy, kürt aber neuen Favoriten

Rüstungssektor

10.07.26 09:42 Uhr

Jefferies bestätigt bei drei deutschen Rüstungswerten die Kaufempfehlung, verschiebt seine Vorliebe im Sektor aber zu einem vierten Namen.

• Die Bewertung der drei deutschen Werte ist hoch, was sie anfällig für Kurskorrekturen macht; die Reihung der Favoriten verschiebt sich zugunsten Italiens mit Leonardo an der Spitze.

• Der europäische Luftfahrt- und Rüstungssektor wird künftig bei Jefferies vor allem auf Rüstungselektronik fokussiert, wobei Leonardo zum Branchenfavoriten aufsteigt, während deutsche Titel Kursverluste verzeichnen.

• Jefferies bestätigt Kaufempfehlungen für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT, hebt das Kursziel für HENSOLDT auf 94 Euro an, während das für RENK auf 60 Euro sinkt; Rheinmetall bleibt bei 1.300 Euro.

Jefferies bestätigt Buy für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

HENSOLDT-Kursziel steigt auf 94 Euro, RENK-Kursziel sinkt auf 60 Euro

Sektorfavorit bei Jefferies jetzt Leonardo, nicht die deutschen Werte

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Jefferies bestätigte am Donnerstagabend die Kaufempfehlung für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT, verschiebt seine Vorliebe im europäischen Rüstungssektor aber zu einem vierten Namen: Leonardo aus Italien. An der Börse kommt der Schwenk nicht gut an, die drei deutschen Titel geben am Tag der Studie nach, obwohl an den Einstufungen selbst nichts wackelt. So verliert die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,89 Prozent auf 1.004,20 Euro und für HENSOLDT geht es 2,88 Prozent auf 72,08 Euro abwärts. RENK-Papiere verbuchen sogar ein Minus von 3,09 Prozent auf 42,37 Euro.

Drei Kursziele, drei Richtungen

Die Kursziele bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Für HENSOLDT hebt Jefferies das Kursziel von 90 auf 94 Euro an, für RENK sinkt es von 70 auf 60 Euro, und bei Rheinmetall bleibt es unverändert bei 1.300 Euro. Damit liegt das Jefferies-Ziel für Rheinmetall spürbar unter dem Analystenkonsens, der im Schnitt bei 1.705,56 Euro und damit um mehr als 400 Euro höher liegt. Bei HENSOLDT und RENK fällt der Abstand zum Konsens von 91,67 beziehungsweise 68,00 Euro deutlich kleiner aus.

Warum der neue Favorit Leonardo-Aktie heißt

Der eigentliche Kern der Studie liegt nicht in den Zahlen, sondern in der Neuausrichtung. Analystin Chloe Lemarie konzentriert sich in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche künftig vor allem auf die Rüstungselektronik und kürt Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zum Branchenfavoriten, weil die Italiener aus ihrer Sicht den größten Wertappeal besitzen. Im zivilen Bereich bevorzugt sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert. Für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bedeutet das: Die Kaufempfehlung bleibt bestehen, doch sie sind nicht mehr die erste Adresse im Sektor.

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Bewertung bleibt der Stolperstein

Ein Grund für die vorsichtigere Reihung dürfte die Bewertung sein. Rheinmetall kommt aktuell auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 101, HENSOLDT auf etwa 96 und RENK auf knapp 53, jeweils ein Vielfaches des breiten Marktes. Auch bei der Marktkapitalisierung liegen die drei Werte weit auseinander: Rheinmetall bringt rund 49,4 Milliarden Euro auf die Waage, HENSOLDT etwa 9,1 Milliarden und RENK gut 4,6 Milliarden. Je höher die Bewertung, desto empfindlicher reagiert eine Aktie auf jede Verschiebung der Wachstumserwartung, ein Risiko, das für alle drei Werte gilt.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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