DroneShield-Aktie stabil: Neues RF-Produkt RfRecon startet bei Kunden weltweit
DroneShield bringt mit RfRecon ein neues Aufklärungsgerät auf den Markt, das Funksignale in der Luft schneller erkennen und bewerten soll.
Werte in diesem Artikel
- DroneShield erweitert sein Produktportfolio um ein tragbares RF-Aufklärungsgerät
- Neues Gerät soll deutlich mehr Frequenzspektrum abdecken als bisherige Lösungen
- Erste Umsatzbeiträge könnten frühestens in der zweiten Jahreshälfte anfallen
DroneShield hat heute den Marktstart von RfRecon bekanntgegeben, einer tragbaren RF-Intelligence-Lösung für Verteidigungs-, Regierungs- und Sicherheitskunden. Das Gerät soll Funkfrequenz-Aktivitäten (engl. Radio Frequency (RF)) aus einem einzigen Gerät heraus erfassen, identifizieren, orten und bewerten und ist ab sofort weltweit verfügbar. Die Ankündigung kommt für DroneShield-Anleger nur rund zwei Wochen nach einer enttäuschenden Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026.
RfRecon soll RF-Aufklärung auf ein neues Niveau heben
Das auf Drohnenabwehrtechnologie spezialisierte australische Unternehmen DroneShield baute RfRecon auf der zuvor vorgestellten RfAI-3-Architektur auf. Laut Unternehmensangaben verspricht das Gerät gegenüber bisherigen marktüblichen Lösungen etwa sechsmal mehr Abdeckung des Funkfrequenzspektrums, viermal mehr Rechenleistung für KI-Prozesse, 31-mal mehr Speicherkapazität und achtmal mehr Arbeitsspeicher. Hinzu kommen nach Unternehmensdarstellung neue Funktionen wie Richtungsfindung, Bluetooth- und WLAN-Fernidentifizierung, AIS- und ADS-B-Erfassung, integrierte GNSS-Funktionalität sowie hardwarebasierte Sicherheitsmechanismen.
DroneShield-CEO Angus Bean erklärte laut Unternehmensmitteilung, das elektromagnetische Spektrum sei zu einer der wichtigsten Quellen operativer Aufklärung auf dem modernen Schlachtfeld geworden, doch reines Datensammeln reiche nicht mehr aus. Entscheidend sei, wie schnell Teams das Gesehene verstehen und darauf reagieren könnten. RfRecon solle laut Bean genau hier ansetzen und RF-Intelligence direkt an die taktische Front bringen. Das Gerät ist für den dismontierten, fahrzeuggebundenen, expeditionären und stationären Einsatz konzipiert und lässt sich laut Unternehmen in bestehende Sicherheitsökosysteme wie ATAK und Drittanbieter-C2-Plattformen integrieren.
Umsatzbeitrag frühestens im zweiten Halbjahr 2026 möglich
In der begleitenden ASX-Mitteilung teilte DroneShield mit, die Marktansprache mit qualifizierten Kunden habe begonnen. Vorbehaltlich der Beschaffungszeitpläne der Kunden könnten Aufträge und erste Umsatzbeiträge ab der zweiten Jahreshälfte 2026 anfallen. Eine konkrete Umsatzhöhe lasse sich laut Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifizieren, mittelfristig solle der Beitrag mit steigender Nachfrage nach Drohnenabwehrlösungen aber materiell werden. RfRecon soll zudem von laufenden Weiterentwicklungen im Rahmen der Software- und Service-Abonnement-Roadmap des Unternehmens profitieren.
Der Marktstart fällt in eine spannende Phase für DroneShield. Ende Juli 2026 hatte das Management die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit 250 bis 270 Millionen australische Dollar angegeben, deutlich unter dem zuvor am Markt erwarteten Konsens von rund 323 Millionen australischen Dollar, was zu einem merklichen Kursrückgang der DroneShield-Aktie führte. Parallel dazu meldete das Unternehmen zwei Verträge über insgesamt 23,2 Millionen australische Dollar mit dem Benelux-Reseller COBBS BELUX BV für einen europäischen Militärkunden.
Analystenlager bleibt gespalten
Die Einschätzungen zur DroneShield-Aktie fallen uneinheitlich aus. Canaccord Genuity stufte das Papier Anfang August mit Buy und einem Kursziel von 2,80 australischen Dollar ein, Bell Potter sah es Ende Juli ebenfalls bei Buy mit einem Ziel von 2,50 australischen Dollar. Gegenläufig positionierten sich Ord Minnett am selben Tag und Jefferies bereits am Tag zuvor, beide mit Sell-Einstufung und einem Kursziel von jeweils 1,60 australischen Dollar.
DroneShield will im Rahmen des Halbjahresberichts genauere Angaben zur Marktresonanz und zum Auftragsbestand von RfRecon machen. Vorgelegt werden soll dieser am 26. August.
Die Aktie von DroneShield schloss am Montag an der Börse in Sydney unverändert bei 2,18 australischen Dollar.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Bildquellen: Droneshield
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