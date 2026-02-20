DAX25.182 -0,3%Est506.125 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +2,3%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.679 -2,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,37 -0,4%Gold5.147 +0,8%
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ethereum & Co. mit Verlusten -- Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Investoren zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Rüstungstitel 2026

Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Investoren zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS

23.02.26 10:23 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Deutsche Rüstungsaktien im Blick | finanzen.net

Bereits seit Monaten stehen Rüstungsaktien verstärkt im Fokus der Anleger. So steht es zum Wochenstart um RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS.

• Rheinmetall steuert dank Großaufträgen wie dem "Luchs 2" auf ein Auftrags-Backlog von rund 80 Milliarden Euro zu
• HENSOLDT forciert durch die Partnerschaft mit Schwarz Digits den Wandel hin zu softwaregestützten Verteidigungssystemen
• TKMS positioniert sich mit einem 18-Milliarden-Euro-Polster erfolgreich im internationalen U-Boot-Markt

Wer­bung

Getrieben von Rekordauftragsbeständen und strategischen Neuausrichtungen stehen auch im Februar die deutschen Rüstungs-Schwergewichte Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und die seit 2025 eigenständig börsennotierte thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) im Fokus der Investoren. Während geopolitische Spannungen die Nachfrage verstetigen, wandeln sich die Unternehmen zunehmend vom reinen Hardware-Lieferanten zum integrierten Systemanbieter.

Rheinmetall: Mit dem "Luchs 2" zum Rekordjahr

Der Düsseldorfer Branchenprimus Rheinmetall steuert auf ein historisches Jahr zu. Das Unternehmen konnte kürzlich einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des Bundeswehr-Projekts für das neue Spähfahrzeug "Luchs 2" vermelden. Als Zulieferer für den Turm, die Hauptbewaffnung sowie die zugehörigen Simulatoren sichert sich der Konzern ein Auftragsvolumen, das die Basis für das geplante Rekordjahr 2026 legt. Laut aktuellen Berichten von Wallstreet Online erwartet der Konzern für das laufende Jahr ein Auftrags-Backlog von rund 80 Milliarden Euro.

Besonders die internationale Expansion trägt Früchte: Mit der "Seasnake" konnte Rheinmetall zudem Schweden als ersten Kunden für ein neuartiges marines Schutzsystem gewinnen. Analysten von Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan sehen hierin eine Bestätigung der starken Marktposition, die über die klassische Landtechnik hinausgeht.

Wer­bung

RENK: Getriebetechnik bleibt Rückgrat der Panzerflotte

Die Augsburger RENK Group, Spezialist für Antriebstechnik, profitiert massiv von der Modernisierung europäischer Panzerflotten. Die US-Bank JPMorgan bestätigte jüngst ihre "Overweight"-Einstufung für den Wert. Analysten wiesen darauf hin, dass die Signale des Managements kurz vor der Bilanzvorlage beruhigend gewirkt hätten, insbesondere was die Abarbeitung des hohen Auftragsbestands betrifft. RENK bleibt der unverzichtbare Partner für Kettenfahrzeuge weltweit, wobei das Unternehmen zunehmend versucht, auch in den Bereichen Marine und zivile Energieanwendungen zu wachsen, um die Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten zu verringern.

HENSOLDT: Strategische Allianz für die "Souveräne Cloud"

HENSOLDT vollzieht derzeit den Wandel vom Sensorhaus zum Systemanbieter. Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die neue Partnerschaft mit Schwarz Digits, der IT-Sparte der Schwarz-Gruppe. Ziel ist die Entwicklung einer souveränen, datengetriebenen Verteidigungsfähigkeit.

"Das Sensorhaus HENSOLDT und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, schließen eine strategische Partnerschaft, um gemeinsam den Ausbau von Software-Defined Defence sowie souveränen, datengetriebenen Fähigkeiten für den vernetzten Einsatzraum voranzutreiben.", heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Wer­bung

Zusätzlich treibt das Unternehmen Kooperationen im Bereich autonomer Kampfjets (CA-1 Europa) und Langstreckendrohnen voran. Erste Prototypen dieser Systeme sollen bereits zur Luft- und Raumfahrtausstellung ILA im Juni 2026 präsentiert werden.

TKMS: Kurs auf Kanada und maritime Eigenständigkeit

thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat sich seit der Abspaltung vom Mutterkonzern als eigenständiger Player im Marineschiffbau etabliert. Zuletzt stand der kanadische U-Boot-Großauftrag im Mittelpunkt des Interesses. In diesem Monat meldete das Unternehmen zudem einen Auftragsbestand von über 18 Milliarden Euro. Damit erreichte die Kieler Werft eine neue Rekordmarke und verfügt über ein komfortables Polster, das die Erlösbasis für die kommenden Jahre absichert.

Rüstungsaktien im Fokus

Die Rüstungswerte zeigen sich zuletzt volatil. Während die Anleger die prall gefüllten Auftragsbücher und die verbesserte Sichtbarkeit der Cashflows honorieren, sorgten unter anderem geopolitische Nachrichten für Schwankungen. So sorgten Berichte über Verhandlungen in Genf zwischen Russland und der Ukraine kurzzeitig für Kursrücksetzer, während Spannungen im Nahen Osten die Kurse dagegen wieder antrieben.

Am Montag notiert die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise bei 1.705,50 Euro, was einem Minus von 1,98 Prozent entspricht. Das RENK-Papier steht bei 59,98 Euro (Veränderung: -1,33 Prozent). Die HENSOLDT-Aktie gibt derweil um 1,43 Prozent auf 82,95 Euro nach und die TKMS-Aktie verliert 0,80 Prozent auf 98,90 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen