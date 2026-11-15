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Rüstungsunternehmen MBDA: Zusammenarbeit bei Hyperschallwaffen läuft 'positiv'

SCHROBENHAUSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und der Nato-Partner Großbritannien kommen nach Einschätzung des Rüstungsunternehmens MBDA bei der Entwicklung weitreichender Präzisionswaffen im Hyperschallbereich voran. "Die Zusammenarbeit verläuft positiv", sagte MBDA-Geschäftsführer Thomas Gottschild der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

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Das Unternehmen arbeitet in seinen weitgehend geheimen Entwicklungslabors im bayerischen Schrobenhausen an Waffensystemen, die für die Abschreckung Russlands zentrale Bedeutung bekommen sollen.

Unter deutscher Führung wird ein Hyperschallgleitvehikel (HGV) gebaut, das einen Sprengkopf auf weite Entfernung mit mehr als zehnfacher Schallgeschwindigkeit ins Ziel tragen soll. Unter britischer Führung bauen die Partner zudem an einem neuen Marschflugkörper ("High-End Cruise Missile"). Das HECM abgekürzte Waffensystem soll eine Reichweite von mehr als 2.000 Kilometer haben und ebenfalls Präzisionsschläge ermöglichen.

Bereits im Mai 2025 hatten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein damaliger britischer Kollege John Healey in Berlin mitgeteilt, dass diese Fähigkeit ("Deep Precision Strike") entwickelt werde. Die Waffensysteme sollen es möglich machen, auch tief im gegnerischen Hinterland Militäranlagen oder wichtige Infrastruktur zu zerstören./cn/DP/zb

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