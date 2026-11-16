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Rüstungswerte erholen sich

Aktien von RENK, HENSOLDT & CSG legen zu: Rüstungswerte erholen sich - Bundeshaushalt im Blick

Aktien von RENK, HENSOLDT & CSG legen zu: Rüstungswerte erholen sich - Bundeshaushalt im Blick

Aktien aus dem Rüstungssektor haben am Montag in einem geopolitisch weiter unsicheren Rahmen zu einer Erholung angesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CSG Group
10.48 EUR 0.60 EUR 6.03 %
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HENSOLDT
82.48 EUR 2.28 EUR 2.84 %
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RENK
33.72 EUR 0.59 EUR 1.77 %
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Rheinmetall AG
794.30 EUR 28.30 EUR 3.69 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77.50 EUR 2.60 EUR 3.47 %
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Vom Tief seit Februar 2025 ausgehend stieg der Rheinmetall-Kurs an der DAX-Spitze um 3,8 Prozent. Im MDAX gewinnen RENK und HENSOLDT relativ deutlich um 2,7 Prozent auf 33,65 Euro bzw. 2,79 Prozent auf 82,66 Euro. In Amsterdam zog der zuletzt auf einem Rekordtief angekommene Kurs des tschechischen Rüstungsunternehmens CSG um mehr als fünf Prozent an.

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Fundamental gab es kaum etwas Neues zu berichten im Sektor, denn im Iran-Krieg lassen positive Signale weiter auf sich warten. Kritisch blicken die Anleger auch auf das vorgesehene Dreiertreffen zwischen den Präsidenten Russlands, Chinas und der Vereinigten Staaten. UN-Generalsekretär António Guterres sieht trotz neuer diplomatischer Bemühungen derzeit kaum Aussicht auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs.

Einzelne Stimmen gab es am Montag dazu, dass der Haushaltsausschuss am Freitagmorgen den Bundeshaushalt 2027 beschlossen hatte. Demnach darf der Bund 2027 so viel Geld ausgeben, wie noch nie zuvor in einem Jahr. Geplant sind nun Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro - das sind 5,5 Milliarden mehr als die Bundesregierung in ihrem Regierungsentwurf vorgesehen hatte.

"Erfreulicherweise hat der Ausschuss das geplante Verteidigungsvolumen von 139 Milliarden Euro beibehalten", zog der Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard ein durchaus positives Fazit. In den Details habe es aber Anpassungen gegeben, darunter die Beschaffung neuer Transportflugzeuge des Typs A400M sowie die Aufstockung von Mitteln für Weltrauminitiativen, insbesondere im Bereich der satellitengestützten Kommunikation.

/tih/niw/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: BalkansCat / Shutterstock.com, RENK Group AG

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Datum Rating Analyst
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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