Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT: Wo die Rüstungswerte jetzt stehen

Rüstungswerte unter Druck

11.11.26 15:56 Uhr

Die Auftragsbücher von RENK und HENSOLDT erreichen Rekordwerte, doch an der Börse trennt der Markt die Rüstungswerte inzwischen scharf.

Rheinmetall und RENK verlieren deutlich, HENSOLDT hält sich besser

RENK-Aktie nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief

Rheinmetalls Kapitalmarkttag Ende November als nächster Prüfstein

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Die deutschen Rüstungswerte geraten am Mittwoch erneut unter Druck, allerdings sehr unterschiedlich stark. RENK verliert im XETRA-Handel zeitweise 4,03 Prozent auf 34,33 Euro und nähert sich damit wieder dem 52-Wochen-Tief von 33,49 Euro vom 8. Oktober. Rheinmetall büßt 5,25 Prozent auf 808,50 Euro ein, HENSOLDT gibt dagegen nur 1,38 Prozent auf 82,70 Euro nach. Für Anleger, die investiert sind oder einen Einstieg erwägen, stellt sich die Kernfrage: Straft der Markt die Branche nach dem Boom zu hart ab, oder sind die Abschläge berechtigt?

Rheinmetall belastet, HENSOLDT hält dagegen

Am stärksten unter Druck steht der Branchenprimus. Die Rheinmetall-Aktie liegt nicht weit über ihrem 52-Wochen-Tief von 792,60 Euro von Montag, ihr 52-Wochen-Hoch markierte sie am 19. Januar bei 1.966 Euro. Den jüngsten Einbruch löste die Prognosesenkung von vergangener Woche aus. Weil sich das Bundeswehrprojekt Arminius zur Modernisierung der Boxer-Flotte verzögert und Losabnahmen bei Artilleriemunition ins neue Jahr rutschen, peilt der Konzern aus dem DAX für 2026 nur noch rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz an statt 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die operative Marge soll rund 18,5 statt rund 19 Prozent erreichen. JPMorgan-Analyst David Perry zählte die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten.

Mehrere Analysehäuser kappten daraufhin ihre Ziele. Berenberg etwa senkte das Kursziel für Rheinmetall am Montag von 1.020 auf 900 Euro bei unveränderter Einstufung „Hold“. Analyst George McWhirter rechnet damit, dass der Konzern beim Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sein Umsatzziel für 2030 um 14 Prozent senkt, verweist aber zugleich auf einen Bewertungsabschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche.

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Deutlich robuster zeigt sich HENSOLDT. Die Aktie liegt zwischen ihrem 52-Wochen-Tief von 63,18 Euro vom 26. Juni und dem Hoch von 96,70 Euro vom 14. August. Der Sensorspezialist hob vergangene Woche seine Prognose für 2026 leicht an, auf rund 2,8 statt 2,75 Milliarden Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent statt 18,5 bis 19 Prozent. Der Auftragseingang schnellte in neun Monaten um fast 77 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro. Beim Kapitalmarkttag am Dienstag in London bestätigte HENSOLDT das Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und peilt für 2035 nun 10 Milliarden Euro an.

RENK: Rekordaufträge, aber ein gedrosselter Ausblick

Bei RENK läuft es operativ besser, als der Kurs vermuten lässt. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang des Augsburger Panzergetriebeherstellers um rund ein Drittel auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September mit 7,6 Milliarden Euro einen Rekord, nach 6,7 Milliarden Euro Ende 2025. Die bereinigte EBIT-Marge kletterte auf 16,2 Prozent nach 15,2 Prozent im Vorjahreszeitraum und lag knapp über dem Analystenkonsens von 16,1 Prozent. Der Umsatz wuchs dagegen nur um knapp sechs Prozent auf 982 Millionen Euro. Die Aufträge kommen also deutlich schneller herein, als RENK sie in Umsatz verwandelt.

Belastend wirkt der Ausblick. Nach dem im Oktober vereinbarten Verkauf des Gleitlagergeschäfts an Miba plant RENK für das fortgeführte Geschäft 2026 mit rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und einem bereinigten EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro. Zuvor standen für den Gesamtkonzern mehr als 1,5 Milliarden Euro Umsatz und beim bereinigten EBIT das obere Ende der Spanne von 255 bis 285 Millionen Euro im Plan. Das Unternehmen begründet die neue Prognose mit dem Spartenverkauf, Börsianer lasen darin aber auch eine leichte Senkung der operativen Gewinnerwartungen. DZ-BANK-Analyst Holger Schmidt hält die ambitionierten Jahresziele dagegen weiter für erreichbar. Schwach bleibt das Industriegeschäft, die Sparte Marine & Industry verlor in neun Monaten gut sechs Prozent Umsatz.

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Wo die Rüstungsaktien stehen und was Anleger beachten müssen

Bei allen drei Werten klafft eine Lücke zwischen Geschäft und Kurs. Rheinmetall notiert fast 60 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch, RENK rund die Hälfte darunter, HENSOLDT dagegen nur knapp 14 Prozent. Operativ wachsen alle drei: Rheinmetall steigerte das operative Ergebnis im dritten Quartal um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro, die operative Marge zog von 14,8 auf 17,5 Prozent an, RENK und HENSOLDT melden Rekordaufträge. An der Nachfrage zweifelt der Markt also kaum. Er zweifelt am Tempo, mit dem aus Bestellungen Umsatz wird, und an der Belastbarkeit der Prognosen.

Genau danach sortiert er die Werte inzwischen. Volle Auftragsbücher allein tragen die Kurse nicht mehr, belohnt wird, wer Aufträge verlässlich in Umsatz verwandelt und seine Prognosen hält. HENSOLDT hat als einziger der drei im November seine Prognose angehoben, entsprechend liegt das durchschnittliche Analystenkursziel von 94,43 Euro nur gut 13 Prozent über dem Kurs. Rheinmetall ist nach fünf Warnungen ein Vertrauensfall. RENK steht dazwischen: Die Augsburger haben ihre Ziele vor allem wegen des Spartenverkaufs angepasst und berichten von einem planmäßigen Kapazitätshochlauf, müssen den Nachweis der Umsetzung aber noch liefern.

Alle drei Aktien passen zu langfristig orientierten Anlegern, die starke Schwankungen aushalten und bewusst auf steigende Verteidigungsbudgets setzen. Wer Stabilität sucht, findet hier das falsche Profil. Das gemeinsame Klumpenrisiko liegt in der Abhängigkeit von staatlichen Beschaffungsprogrammen: Rheinmetall hängt an Projekten wie der Boxer-Modernisierung, RENK mit seinen Getrieben am Leopard 2, HENSOLDT mit seinem Sensorgeschäft vor allem am Eurofighter. JPMorgan rechnet bereits mit einem etwas langsameren Hochlauf deutscher Panzerprogramme. Wer investiert ist, kann die Lage am operativen Bild messen. Solange Auftragsbestand und Margen wachsen, spiegeln die Kursverluste eher eine Neubewertung des Sektors als eine Verschlechterung der Geschäfte.

Den nächsten Stimmungstest für die gesamte Branche liefert der Kapitalmarkttag von Rheinmetall am 26. und 27. November. Wie stark die Warnung von vergangener Woche auf RENK und HENSOLDT abgestrahlt hat, zeigt, dass neue Ziele aus Düsseldorf den ganzen Sektor bewegen können. Am 8. Dezember folgt das Strategy Update von RENK in London, HENSOLDT legt seine Jahreszahlen voraussichtlich am 24. Februar kommenden Jahres vor. Für alle drei Werte gilt dieselbe Messlatte: Entscheidend ist, wie schnell sie ihre vollen Auftragsbücher in Umsatz und freien Mittelzufluss verwandeln.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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