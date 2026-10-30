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Rüstungswerte unter Druck

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS geben nach: Was Anlegern aktuell Sorgen bereitet

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS geben nach: Was Anlegern aktuell Sorgen bereitet

Während Diplomaten ein Treffen in Abu Dhabi vorbereiten und die Zahlensaison der Branche näher rückt, ziehen Anleger bei deutschen Rüstungsaktien erneut die Reißleine.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85.68 EUR -1.78 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
RENK
36.75 EUR -0.91 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,035.00 EUR -15.80 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
88.70 EUR 0.30 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen

  • Deutsche Rüstungswerte geben am Freitag nach
  • Für November sind neue Gespräche über die Ukraine in Abu Dhabi angesetzt
  • Mit den Quartalszahlen rückt der nächste Prüfstein für die Branche näher
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Die Aktien der deutschen Rüstungskonzerne geraten am Freitag via XETRA zeitweise deutlich unter Druck, ohne dass eine Unternehmensmeldung den Abschlag erklärt. Papiere von Rheinmetall aus dem DAX verlieren zeitweise gut 1 Prozent auf 1.036,80 Euro. Im MDAX geben RENK um gut 2 Prozent auf 36,80 Euro ab, HENSOLDT fallen um mehr als 2 Prozent auf 85,60 Euro und TKMS um 0,30 Prozent auf 88,80 Euro. Der Verkaufsdruck speist sich aus dem Marktumfeld, und dort verdichten sich gleich mehrere Themen, die Rüstungsanleger seit Monaten umtreiben.

Abu Dhabi rückt in den Fokus der Anleger

Im Zentrum steht die Diplomatie. Russland, die Ukraine und die USA bereiten neue Gespräche über ein Ende des Krieges vor. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am 23. Oktober gegenüber Reportern, die nächste Verhandlungsrunde sei „für die erste Novemberhälfte in Abu Dhabi geplant“. Auch Kiew signalisiert Bereitschaft. Die Ukraine habe die Rückmeldung erhalten, „dass Russland ein trilaterales Treffen auf Ebene unserer Verhandlungsteams unterstützt“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am 21. Oktober laut Reuters. Ein konkreter Termin ist allerdings noch nicht bestätigt, eine gemeinsame Tagesordnung ebenfalls nicht. Für Rüstungstitel reicht erfahrungsgemäß schon die Aussicht auf Bewegung, um Anleger vorsichtiger werden zu lassen.

Rheinmetall-Aktie und Co. reagieren empfindlich auf Friedenssignale

Dass der Sektor auf solche Signale nervös reagiert, hat sich 2026 mehrfach gezeigt. So verloren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schon häufiger kräftig, nachdem am Markt Spekulationen über eine mögliche Einigung zwischen der Ukraine und Russland aufgekommen waren. Die Bewertungen hängen stark an der Frage, wie lange die hohe Nachfrage nach Munition und Fahrzeugen anhält. Genau diese Frage stellt jede Verhandlungsrunde aufs Neue.

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Analysten justieren die Kursziele

Auch auf Analystenseite ist die Euphorie früherer Monate einer nüchterneren Sicht gewichen. Für Rheinmetall nannte die UBS zuletzt ein Kursziel von 1.360 Euro, die Deutsche Bank seit Dienstag eines von 1.650 Euro. Bei TKMS laufen die Anpassungen in beide Richtungen. Wie dpa-AFX meldete, senkte Bernstein sein Ziel zuletzt auf 115 Euro bei der Einstufung „Outperform“, während Deutsche Bank Research ihr Ziel auf ebenfalls 115 Euro anhob und die Aktie mit „Buy“ bewertet. Grundsätzlich zuversichtlich hatte sich bereits im Juni Analyst David Perry von JPMorgan gegenüber CNBC gezeigt: „Wir sind absolut überzeugt, dass Deutschland in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus viel Geld für Rüstungsbeschaffung ausgeben wird.“

Ob sich diese Zuversicht in den Zahlen niederschlägt, zeigt sich in Kürze. Sowohl Rheinmetall als auch RENK legen ihre Zahlen zum dritten Quartal am 05. November vor. Auch entscheidet sich demnächst, ob das Treffen in Abu Dhabi tatsächlich in der ersten Novemberhälfte zustande kommt. Der nächste belastbare Datenpunkt für den Sektor sind damit die Auftragseingänge und Prognosen in den Quartalsberichten. An ihnen lässt sich ablesen, wie viel der politischen Ankündigungen bereits in feste Bestellungen gemündet ist.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: RENK Group AG, HENSOLDT

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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