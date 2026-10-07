DAX 25.077 -1,5%ESt50 6.174 -1,6%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,19 -3,0%Nas 27.420 -0,7%Bitcoin 74.090 -2,6%Euro 1,1196 -0,6%Öl 101,8 +1,2%Gold 4.100 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rüstungszulieferer

Vincorion-Aktie stärker: Jahresprognose nach robustem drittem Quartal erhöht

Vincorion-Aktie stärker: Jahresprognose nach robustem drittem Quartal erhöht

Der Rüstungszulieferer Vincorion wird nach einer besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung im dritten Quartal optimistischer für 2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vincorion
17.96 EUR -0.05 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen

So soll der Umsatz im laufenden Jahr nun 323 bis 333 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Wedel mit. Bislang lautete die Prognose auf 280 bis 320 Millionen Euro. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 18,5 bis 19,5 Prozent und damit jeweils einen halben Prozentpunkt besser als zuvor in Aussicht gestellt. Die Aktie legte daraufhin um knapp zwei Prozent zu.

Werbung

Vincorion sprach von einem "außergewöhnlich" starken dritten Quartal "in einer traditionell schwächeren Sommersaison". So stieg der Umsatz in den drei Monaten nach vorläufigen Berechnungen um knapp 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten summierten sich die Erlöse den Angaben zufolge auf 237,7 Millionen Euro und damit 41,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Als Rüstungszulieferer stellt Vincorion Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz.

Das Unternehmen will die vollständigen Ergebnisse am 11. November vorlegen.

Die Vincorion-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,47 Prozent höher bei 18,94 Euro.

/nas/he

WEDEL (dpa-AFX)

Bildquellen: VINCORION

Aktuelle Vincorion Aktie News

Werbung

Vincorion Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vincorion nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.