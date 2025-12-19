DAX25.135 +0,1%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.465 -0,5%Bitcoin77.449 -0,9%Euro1,1671 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.446 -0,3%
Ruhetag vorgezogen

Sturmtief Elli: VW stoppt Produktion im Werk Emden am Freitag - Aktie im Minus

08.01.26 15:13 Uhr
VW reagiert auf Sturmtief Elli: Produktionsstopp in Emden angekündigt - Aktie in Rot | finanzen.net

Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli lässt VW am Freitag in Emden die Produktion ruhen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,60 EUR -0,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beide Schichten würden entfallen, die Bänder für einen Tag stillstehen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden.

Grund sei die sich abzeichnende Wetterlage und daraus folgende Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten. In Emden werden die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gebaut.

An allen anderen VW-Standorten werde die Produktion "nach jetzigem Strand" normal laufen, fügte der Sprecher hinzu. Das gelte auch für das Stammwerk in Wolfsburg. Osnabrück und Zwickau seien derzeit ohnehin noch in der Produktionspause zum Jahreswechsel.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,96 Prozent tiefer bei 100,20 Euro.

/fjo/DP/men

EMDEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, pokchu / Shutterstock.com

