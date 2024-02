'Ruhige' Wahl in Berlin - Beteiligung bis mittags bei 25,4 Prozent

BERLIN (dpa-AFX) - Die Teilwiederholung der Bundestagswahl ist aus Sicht der Landeswahlleitung "ruhig" angelaufen. Die Wahlbeteiligung lag demnach mit Stand 12.00 Uhr bei 25,4 Prozent. Damit rangierte die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt um 2 Prozentpunkte niedriger als zur Hauptwahl 2021, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Im September 2021 gab es neben der Wahl zum Bundestag auch noch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie zu einem Volksentscheid.

Die Wahlen auf Landes- und Bezirksebene waren bereits im Februar 2023 komplett wiederholt worden. Am Sonntag wird nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in 455 von 2256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken gewählt, also in etwa einem Fünftel.

Die amtliche Zahl zur Beteiligung setzt sich aus der Wählerzahl der rund 1800 gültigen Wahlbezirksergebnisse der Hauptwahl von 2021 und denen der Wahlbezirke, in denen erneut abgestimmt wird, zusammen. Betrachte man allein die Wahlbeteiligung bezogen auf die aktuell Wahlberechtigten ergibt sich laut der Mitteilung für 12.00 Uhr ein Wert von 18,3 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung zur Mittagszeit wurde demnach im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf verzeichnet (29,3 Prozent), die niedrigste in Pankow mit 20,9 Prozent.

Am 26. September 2021 hatte Berlin die Wahlen auf bis dahin beispiellose Weise verpatzt. Lange Schlangen vor Wahllokalen, fehlende oder falsche Stimmzettel, eine zeitweise Wahlunterbrechung mancherorts - die Liste der Probleme war lang, seitdem wurde vieles umgekrempelt./ca/DP/men