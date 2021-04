Ruhiger Wochenausklang im DAX, Rekorde an der Wall Street

Auch heute sahen wir Zurückhaltung im DAX, die Aktien von Delivery Hero waren jedoch wieder stärker. Erfahren Sie mehr davon im LS-X-Marktbericht vor dem Wochenende.

Weiterhin ruhiger Aktienmarkt

Auch heute verhielt sich der Aktienmarkt erneut ruhig und verharrte den ganzen Handelstag in der Bandbreite des Vortages. Die ruhige Eröffnung kommentierte unser Händler am Morgen in diesem Interview:

Nach einer Eröffnung über 15.200 Punkten tendierte der Markt zunächst schwächer. Im Februar war die Industrieproduktion im Monatsvergleich um 1,6 Prozent gesunken, nachdem ein Anstieg um 1,5 Prozent erwartet worden war.

Mit 15.157 Punkten verfehlte der Index in dieser ersten Reaktion nur knapp dasTief vom Donnerstag und lief danach wieder zur 15.200 zurück.

Der nächste Trend bewegte sich dann zur Oberseite. Auch hier bremste das Vortageslevel und wurde um wenige Punkte verfehlt. Das neue Allzeithoch im Dow Jones über 33.600 Punkten und der parallele Rekord im S&P500 verliehen dem DAX keine Flügel.

So schloss unser DAX bei geringer Volatilität mit einem kleinen Gewinn den Handelstag ab und spannte sich zwischen Tief und Hoch nur um 86 Punkte auf. Erneut ein Tag unterhalb des statistischen Mittels im DAX.

Folgende Parameter gab es hier zu beobachten:

Eröffnung 15.198,14 Tageshoch 15.243,56 Tagestief 15.157,21 Vortageskurs 15.202,68 Schlusskurs 15.234,16

Der Intraday-Verlauf ist an dieser Stelle zu sehen:

Nachbörslich gab es keine weiteren Bewegungen. Die Wall Street notiert aktuell unter dem Tageshoch aber zeigt ebenfalls wenig Bewegung zum Wochenausklang.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nachdem bereits gestern der "Corona-Gewinner" Delivery Hero die DAX-Liste anführte, legten die Aktien heute erneut zu und begeisterte die Anleger. Mit rund 120 Euro hat sich der Wert nun wieder technisch deutlich von den Konsolidierungstiefs der letzten Wochen erholt.

Ebenfalls stark war die Deutsche Post und notierte nahe dem Allzeithoch. Nach der Überwindung des alten Widerstandes um 42 Euro gab es mehrheitlich positive Tage, die in einem Trend mündeten. Genau dies ist heute wieder fortgesetzt worden und hatte einen entsprechenden Hintergrund. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) wird vom Konzern für 2021 nun "deutlich" über 5,6 Milliarden Euro erwartet. Zum Vergleich: .Im ersten Quartal wurde ein Ebit von 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dies ist fast drei Mal mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Konzern hat damit die Corona-Zeit sehr gut überstanden.

Verlierer waren die Continental und Deutsche Wohnen

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Nach drei roten Tageskerzen hat der DAX heute wieder leicht zugelegt und sich damit an der 15.200 stabilisiert. Vor dem hHintergrund der Oster-Kurslücke ist dies ein starkes Zeichen und hier zu sehen:

Sollte der Index unter die Kurslücke rutschen, könnte der Markt eine kleine Umkehrformation ausbilden. Danach sah es jedoch nicht aus. Die Chancen könnten in der neuen Woche dann gut stehen, erneut zum Rekordhoch zu laufen.

