Ruhiger Wochenausklang nicht nur im DAX

Am Tag nach der EZB-Sitzung gab es wenig neue Impulse. Da keine Zinsänderung stattgefunden hatte, gab es hier auch wenig Neues zu verarbeiten. Entsprechend ruhig war der Handelstag, welcher nur in Einzelwerten neue Storys an den Tag brachte.

Verhaltener Wochenausklang

Leicht im Gewinn startete der Deutsche Aktienindex in den letzten Handelstag der Woche. Doch über 13.200 Punkten tat sich der Markt heute sehr schwer. Vor allem am Vormittag fiel er immer wieder unter diese Marke und versuchte dann am Nachmittag erneut, sich darüber zu etablieren.

Da die Wall Street und der Nasdaq zum Start erneut tiefer tendierten, setzte sich die Schwäche direkt fort und wurde dann vom Reversal an der Wall Street erst kurz vor dem XETRA-Ende noch einmal nach oben bewegt.

Die Eckdaten des Handelstages und der Intraday-Chart sehen wie folgt aus:

Eröffnung 13.198,74PKT Tageshoch 13.255,47PKT Tagestief 13.117,46PKT Vortageskurs 13.208,89PKT



Nachbörslich gab es keine wesentlichen Veränderungen an den US-Märkten. Hier kommen noch 20 Uhr die monatlichen US-Budget-Daten.

Welche Werte standen besonders im Fokus der Anleger?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Bereits vorbörslich stand Bayer in den Schlagzeilen. Hier könnte sich eine Einigung im Rechtsstreit in den USA andeuten. Der Konzern steuert im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters nach eigenen Angaben in Richtung Kompromiss mit US-Klägern. Es geht konkret um den Wirkstoff Glyphosat. Unser Händler nahm am Morgen dazu bereits Stellung:

Dennoch war die Aktie zum Handelsende der Verlierer im DAX. Ob daran die Vertragsverlängerung des Konzernchefs Werner Baumann schuld war?

Positiv glänzte der Automobilkonzern BMW und Covestro als Zulieferer, nach den gestrigen Gewinnmitnahmen. Es kommt in der ganzen Branche zu Einsparungen und jeweils die Unternehmen, welche nicht direkt sparen müssen, zeigen sich hier als temporäre Gewinner. Denn heute meldete der Lkw- und Bushersteller MAN aus München, dass er bis 2023 weltweit rund 9.500 Stellen abbauen.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das Chartbild hat sich natürich nach der minimalen Veränderung heute von 6 Punkten auf Tagesbasis nicht verändert. Wir sind noch immer auf der Oberseite "gedeckelt" und halten den Aufwärtstrend wie im Bild zu sehen konstant bei. Erst Kursniveaus unter 13.000 Punkten könnten die Lage verschlechtern, entsprechend wäre ein Ausbruch über 13.300 als positives Signal zu werten.

Gerne stellen wir Ihnen am Samstag wieder spannende Werte im Porträt vor und veröffentlichen dies als Podcast und als Video auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr.

Einen angenehmen Wochenausklang nach diesen schwankungsfreudigen Handelstagen wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

