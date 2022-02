Rumänien sperrt Luftraum für russische Flugzeuge

BUKAREST (dpa-AFX) - Das EU- und Nato-Land Rumänien hat wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine seinen Luftraum für russische Verkehrsflugzeuge gesperrt. Die Überflugs- und Landerechte für Flugzeuge von Unternehmen mit Sitz in der Russischen Föderation würden ausgesetzt, erklärte ein Regierungssprecher am Samstag in Bukarest. Ausgenommen seien lediglich Flüge im Rahmen humanitärer Maßnahmen oder im Zusammenhang mit Notfällen.

Die rumänische Zivilluftraumbehörde (AACR) gab am Samstag eine Notiz heraus, die das Inkrafttreten der Sperre mit sofortiger Wirkung bestätigte. Mehrere EU-Staaten, darunter Polen, Tschechien und Bulgarien, haben bereits den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Deutschland bereitet eine derartige Sperre vor.

