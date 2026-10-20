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Runben Biotechnology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Runben Biotechnology Co., Ltd. Registered Shs -A-
19.80 CNY -0.41 CNY -2.03 %
Charts | News | Analysen

Runben Biotechnology A hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Runben Biotechnology A ebenfalls ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 352,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 342,4 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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