Runben Biotechnology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Runben Biotechnology A hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Runben Biotechnology A ebenfalls ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 352,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 342,4 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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