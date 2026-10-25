Runwal Enterprises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Runwal Enterprises hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde mit 12,31 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 12,31 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Runwal Enterprises hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 4,46 Milliarden INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 4,46 Milliarden INR erzielt hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Runwal Enterprises
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Runwal Enterprises
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen