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Runwal Enterprises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Runwal Enterprises Limited Registered Shs
213.65 -8.15 -3.67 %
Charts | News | Analysen

Runwal Enterprises hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde mit 12,31 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 12,31 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Runwal Enterprises hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 4,46 Milliarden INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 4,46 Milliarden INR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.net

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