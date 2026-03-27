DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -2,4%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.452 +1,8%Euro1,1519 +0,1%Öl114,9 +0,3%Gold4.491 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y CTS Eventim 547030 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Vonovia A1ML7J Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Novartis-Aktie: Weitere Studiendaten für Fabhalta publiziert Novartis-Aktie: Weitere Studiendaten für Fabhalta publiziert
Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Erste Schätzungen: Citigroup legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rushdie: Freiheit im Iran kommt nicht durch Bomben

30.03.26 06:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der vom Iran bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie rechnet nicht damit, dass sich die islamistische Führung des Landes von außen stürzen lässt. Er sympathisiere mit jedem Versuch, den Menschen im Iran "echte Freiheit zu geben", sagte Rushdie in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ob das von außen möglich sei, bezweifle er jedoch. "Sicher ist, dass es nicht gelingt, indem man sie bombardiert." Zudem glaubt Rushdie nicht, dass die Freiheit der Iraner Teil von "Mister Trumps Projekt" sei.

Wer­bung

"Das iranische Regime ist leider nicht so schwach, wie die Leute dachten - weil es sehr rücksichtslos ist", sagte Rushdie. Bei Unruhen habe sich gezeigt, wie viele Menschen aus der eigenen Bevölkerung es zu töten bereit sei. Zugleich sagte Rushdie in dem Interview in Berlin, Geschichte sei unberechenbar, sie könne sehr unerwartet ihre Richtung ändern. Er verwies auf die Friedliche Revolution in der DDR 1989.

Salman Rushdie wird bedroht, weil der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini im Jahr 1989 wegen Rushdies Romans "Die satanischen Verse" eine Fatwa veröffentlichte, die zur Ermordung des Autors aufrief. Einige Muslime fühlten sich durch das 1988 erschienene Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt.

2022 war der Schriftsteller bei einem Attentat mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Das Messer durchtrennte seinen Sehnerv - seitdem ist er auf einem Auge blind. Rushdie lebt in New York./bf/DP/zb