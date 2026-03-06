DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.121 +0,4%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huangs 4-Millionen-Bonus hängt an neuen Rekordumsätzen NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huangs 4-Millionen-Bonus hängt an neuen Rekordumsätzen
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Russell gewinnt Formel-1-Auftakt in Melbourne

08.03.26 09:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
300,60 EUR -7,40 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,84 EUR -0,65 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MELBOURNE (dpa-AFX) - Mercedes-Fahrer George Russell hat das erste Rennen der neuen Formel-1-Ära gewonnen. Der Brite setzte sich beim Großen Preis von Australien in Melbourne vor seinem italienischen Teamkollegen Kimi Antonelli durch. Dahinter steuerte der Monegasse Charles Leclerc seinen Ferrari auf den dritten Rang. Weltmeister Lando Norris musste sich zum Saisonstart im McLaren mit Platz fünf begnügen, der viermalige Champion Max Verstappen wurde im Red Bull Sechster.

Wer­bung

Ein Fiasko erlebte hingegen Nico Hülkenberg, der bei der Premiere von Audi als Werksteam gar nicht erst starten konnte. Der 38 Jahre alte Rheinländer war aufgrund von technischen Problemen kurzfristig nur Zuschauer. Genau wie Lokalmatador Oscar Piastri. Der WM-Dritte der vergangenen Saison krachte auf dem Weg in die Startaufstellung in die Streckenbegrenzung und zerstörte dabei seinen McLaren.

Nach der großen Regelreform in der Formel 1 sind die Autos nun kürzer, leichter und schmaler. Die Motoren werden zu gut 50 Prozent von einem Verbrenner angetrieben, der Rest Leistung stammt von einer Batterie. Die Fahrer sind damit zur permanenten Energie-Rückgewinnung gezwungen, was einen angepassten Fahrstil erfordert./two/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
16.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen