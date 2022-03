Russen und Ukrainer in Deutschland: Anteil an Migranten bisher klein

WIESBADEN (dpa-AFX) - Unter den gut zehn Millionen Ausländern in Deutschland stammten vor Beginn des Ukrainekrieges nur wenige aus der Ukraine oder Russland. Ende 2020 lebten gut 235 000 Russinnen und Russen sowie 135 000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Innerhalb von zehn Jahren sind beide Bevölkerungsgruppen zweistellig gewachsen.

Verglichen mit den größten Migrantengruppen in Deutschland rangierten Russland und die Ukraine zuletzt nur auf Platz 9 und 19. Die größte Gruppe stellen Türkinnen und Türken (1,3 Millionen Menschen), danach folgen Menschen aus Syrien (787 000) und Polen (774 000). Russische Staatsangehörige stellten Ende 2020 2,2 Prozent der ausländischen Bevölkerung, Ukrainer 1,3 Prozent.

Binnen zehn Jahren ist die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland um 21 Prozent und die Zahl der Russinnen und Russen um 33 Prozent gestiegen, wie die Statistiker berichten. Ende 2011 hatten erst 112 000 Menschen mit ukrainischem Pass in Deutschland gelebt. Damals lebten hierzulande 177 000 Menschen aus Russland.

Zur offiziell erfassten Zahl der ausländischen Bevölkerung kommen Menschen mit zwei Pässen. 2020 besaßen rund 298 000 Menschen neben der deutschen Staatsangehörigkeit auch die russische. Zudem lebten 24 000 Menschen in Deutschland, die sowohl die deutsche als auch die ukrainische Staatsangehörigkeit hatten.

Über die jüngsten Zuzüge vor dem Krieg liegen nur Zahlen bis November 2021 vor. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres zogen laut Statistikamt rund 11 700 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland - zwei Prozent mehr als im Gesamtjahr 2020. Allerdings hatte im ersten Pandemiejahr die Zahl der Zuzüge aus der Ukraine mit 11 400 um 26 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 gelegen.

Von Januar bis November 2021 zogen knapp 15 900 Menschen von Russland nach Deutschland - 21,5 Prozent mehr als im Gesamtjahr 2020. Im ersten Corona-Jahr waren nur knapp 13 100 Menschen von Russland nach Deutschland gezogen - 38,6 Prozent weniger als im Vorkrisenjahr 2019. "Weniger Zuzüge hatte es seit dem Bestehen der Russischen Föderation ab 25. Dezember 1991 nicht gegeben", erklärten die Statistiker./sat/DP/jha