DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,18 +3,5%Dow45.558 +0,3%Nas21.584 +0,2%Bitcoin96.575 +0,5%Euro1,1639 -0,1%Öl67,82 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
SFC Energy-Aktie dennoch in Rot: SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA SFC Energy-Aktie dennoch in Rot: SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA
Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Russische Angriffe legen Strom und Gas in der Ukraine lahm

27.08.25 18:19 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Russische Luftangriffe haben nach offiziellen ukrainischen Angaben gezielt das Energiesystem der Ukraine beschädigt. Im nordukrainischen Gebiet Sumy sei nachts ein Umspannwerk getroffen worden, teilte das Energieministerium in Kiew auf Telegram mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf dem Portal X, bis zu 100.000 Verbraucher seien zeitweise ohne Strom gewesen.

Wer­bung

Im ostukrainischen Gebiet Poltawa wurde demnach das Gastransportsystem erheblich beschädigt. Weitere Treffer habe es in den Gebieten Tschernihiw, Charkiw und Donezk gegeben. Energie- und Gasversorger bemühten sich um eine schnelle Wiederherstellung, teilte das Ministerium mit.

Die Angriffe sollten das ukrainische Energiesystem vor Beginn der Heizperiode schwächen, hieß es. Schon den vergangenen drei Kriegswintern hatte Russland immer wieder gezielt Energieanlagen beschossen.

Ukraine attackiert russische Öl- und Gasindustrie

Allerdings könnten die russischen Angriffe auch eine Antwort auf erfolgreiche ukrainische Attacken gegen die Öl- und Gasindustrie in Russland sein. Durch Drohnentreffer auf russische Raffinerien hat Moskau nach Medienberichten 17 Prozent der Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. In vielen Regionen herrscht Treibstoffmangel.

Wer­bung

Auch die wichtige Ölpipeline Druschba (Freundschaft) pumpt nach ukrainischen Treffern seit vergangener Woche kein Öl. Ungarn als einer der Abnehmer rechnet ab dem morgigen Donnerstag wieder mit Lieferungen./fko/DP/stw