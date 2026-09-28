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Russische Angriffe: Tote im Südosten der Ukraine

DNIPRO (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffe sind in der ukrainischen Großstadt Dnipro und ihrem Umland mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Russland habe die Innenstadt von Dnipro attackiert, schrieb der Militärgouverneur der südostukrainischen Region, Olexander Hanscha, bei Telegram. Dabei seien mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden. Hanscha veröffentlichte Fotos und Videos, die Zerstörungen, Feuer und Rauch an einem Gebäude zeigen.

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In der Stadt Synelnykowe habe das russische Militär ein Logistikzentrum attackiert. Dort sei mindestens eine Person getötet worden. Außerdem gebe es drei Verletzte, darunter ein 15-Jähriger. Er befinde sich im Krankenhaus und sein Zustand sei kritisch, schrieb Hanscha. Die Suche nach weiteren Vermissten laufe. Ein großflächiges Feuer sei ausgebrochen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/mis

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