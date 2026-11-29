KIEW (dpa-AFX) - Das russische Militär hat erneut die Tabakfabrik von British American Tobacco (BAT) im ukrainischen Priluky in der Region Tschernihiw getroffen. Bei dem Angriff mit Kampfdrohnen sei niemand zu Schaden gekommen, teilte BAT mit. In der Anlage brach aber ein Feuer aus. Das ukrainische Fernsehen veröffentlichte auf Telegram ein Foto der beschädigten Tabakfabrik.

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Es war bereits der zweite Angriff auf die Fabrik. Zuletzt hatten russische Militärs sie Anfang September angegriffen. Daraufhin wurde der Betrieb vorläufig eingestellt.

Das russische Verteidigungsministerium berichtete wiederum von einem Angriff auf eine Anlage der Tabakfirma Philip Morris in Charkiw im Osten der Ukraine. Die Militärführung in Moskau begründete diesen Angriff mit der Behauptung, dass in der Fabrik Munition hergestellt werde. Eine unabhängige Überprüfung war nicht möglich./cha/DP/mis