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Russische Gleitbombe fällt auf Saporischschja - ein Toter

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Gleitbombenangriff ist in der frontnahen südostukrainischen Großstadt Saporischschja mindestens ein Zivilist getötet worden. Weitere fünf seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des gleichnamigen Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Durch die Bombe sei das Gebäude eines Industrieunternehmens beschädigt worden. Die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft etwa 20 Kilometer südlich der Industriestadt.

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Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/stw

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