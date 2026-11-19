TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwan hat erneut russische Militärflugzeuge in seiner Luftverteidigungszone registriert. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, seien zwei Maschinen vom Typ Tu-95 am Morgen (Ortszeit) von Süden in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) eingedrungen. Die beiden Langstreckenbomber flogen den Angaben zufolge durch die Zone östlich der Insel und verließen sie im Nordosten.

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Taiwans Streitkräfte hätten die Lage überwacht und "entsprechend" geantwortet. Nähere Details nannte die Behörde nicht. Bei einem Eindringen in die ADIZ - nicht zu verwechseln mit dem Luftraum eines Landes - lassen Staaten mitunter Kampfjets als Reaktion aufsteigen.

Erst am Dienstag hatten russische Militärflugzeuge die ADIZ Taiwans durchflogen. Auch Südkorea und Japan meldeten an dem Tag ähnliche Vorfälle mit russischen Maschinen. Japan legte auf diplomatischer Ebene Protest in Moskau ein. Seit dem Ende des Kalten Krieges drangen russische Militärflugzeuge selten in Taiwans ADIZ ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur CNA berichtete. Im Jahr 2010 flog demnach eine Tu-95 kurzzeitig in den nordöstlichen Teil der Zone und drehte nach einer Warnung Richtung Japan ab.

Vorfall kurz vor großem Treffen

Das Manöver der Russen ereignete sich zudem nur Stunden vor einem geplanten Dreiertreffen von Russlands Präsident Wladimir Putin , Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im südchinesischen Shenzhen.

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Taiwan wird von China bedroht, weil Peking die Insel zum chinesischen Staatsgebiet zählt und sie an sich binden will. Die Chinesen dringen beinahe täglich mit Militärflugzeugen in Taiwans ADIZ ein und setzen das Land so unter Druck. Beim Apec-Wirtschaftsgipfel war auch eine taiwanische Delegation vor Ort, angeführt vom Gründer der Computer-Firma Acer, Stan Shih./jon/DP/mis