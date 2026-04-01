DAX24.094 -0,4%Est505.871 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 -0,2%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.669 -0,2%Euro1,1703 ±-0,0%Öl103,0 +1,4%Gold4.715 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - STMicroelectronics, Stabilus, EssilorLuxottica, ASML, AIXTRON & Co. im Fokus
Top News
STMicroelectronics-Aktie springt an: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt STMicroelectronics-Aktie springt an: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt
SAFRAN-Aktie höher: Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer SAFRAN-Aktie höher: Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Russische Ölanlagen erneut im Fokus ukrainischer Angriffe

23.04.26 09:20 Uhr

SAMARA (dpa-AFX) - Die Ukraine hat in der Nacht erneut mit Drohnen Ölanlagen tief im Hinterland Russlands attackiert. In Nowokyjbyschew sei bei einem Angriff auf ein Industrieobjekt ein Mensch ums Leben gekommen, schrieb der Gouverneur der Region Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bei Telegram. Zwei weitere Personen wurden demnach verletzt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Objekt um eine zum Ölkonzern Rosneft gehörende Chemiefabrik.

Nach Angaben Fedorischtschews fielen Drohnentrümmer zudem auf ein Wohnhaus in Samara. Ein Passant sei durch die herabfallenden Teile verletzt worden, schrieb er.

Große Ölpumpstation an der Wolga attackiert

In der ebenfalls an der Wolga gelegenen Nachbarregion Nischni Nowgorod wurde nach Angaben des Internetportals "Astra" nahe der Stadt Kstowo eine Ölpumpstation getroffen und in Brand gesetzt. Diese gehöre zu den größten Knotenpunkten des russischen Pipelinebetreibers Transneft in der Region, schrieb "Astra". Über mögliche Opfer ist nichts bekannt. Die russischen Behörden haben den Vorfall bislang nicht bestätigt.

Seit mehr als vier Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Regelmäßig beschießen inzwischen beide Seiten auch das Hinterland des Gegners. Kiew zielt dabei neben militärischen Anlagen speziell auf Objekte der Treibstoffindustrie. Die Zahl der Opfer und die verursachten Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zu dem Ausmaß der von Russland angerichteten Zerstörungen in der Ukraine./bal/DP/nas