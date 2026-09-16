Russischer Angriff zerstört Lager von Selenskyjs Medienfirma

16.09.26 19:07 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff ist ein Lager in Kiew mit dem Fundus des von Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgegründeten Medienunternehmens "Kvartal 95" zerstört worden. "Damit haben wir eine große Menge an Kulissen, Kostümen und Gegenständen verloren, die zwanzig Jahre lang Teil unserer Konzerte, Fernsehsendungen, Filme und Serien waren", teilte das Unternehmen bei Facebook mit. Das seien nicht nur einfach Dinge, sondern die Geschichte des "Kvartals". Verletzte habe es bei dem Angriff in der ukrainischen Hauptstadt in der Nacht zum Mittwoch nicht gegeben.

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Die Shows der Komödiantentruppe des Produktionsstudios würden dennoch "mit oder ohne Requisiten" fortgesetzt. "Denn Lachen ist heute auch ein Teil des Lebens", hieß es in der Mitteilung. Das Leben gehe weiter.

Selenskyj ist seit 2019 Präsident der Ukraine. Das Land wehrt sich mit ihm als Staatsoberhaupt seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Vor seiner Amtszeit erlangte Selenskyj als Schauspieler und Komiker auch über sein Heimatland hinaus Popularität./ast/DP/men