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Russischer Drohnenangriff tötet Kapitän im Schwarzen Meer

ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff im Schwarzen Meer ist nach ukrainischen Angaben der Kapitän eines zivilen Schiffes getötet worden. Der Mitteilung des Transportministeriums zufolge wurden drei weitere Besatzungsmitglieder verletzt. Das Schiff sei unter der Flagge Tansanias gefahren. Der technische Schiffszustand werde derzeit untersucht. Zur Ladung und zum Ziel der Fahrt machte das Ministerium keine Angaben.

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Anfang Juli begannen die ukrainischen Drohnentruppen mit gezielten Angriffen auf Frachter und Tanker, die russisch kontrollierte Häfen im Schwarzen und Asowschen Meer ansteuern. Mehr als 280 Schiffe sollen inzwischen zumindest beschädigt sein. Das russische Militär intensivierte im Gegenzug seine Attacken auf Schiffe, die ukrainische Schwarzmeerhäfen anlaufen. Der Schiffsverkehr - und damit der ukrainische Export und Import - kam auf diesem Weg weitgehend zum Erliegen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/stk

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