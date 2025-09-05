DAX23.747 +0,7%ESt505.337 +0,2%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.113 -0,7%Euro1,1637 -0,2%Öl66,90 -0,7%Gold3.546 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
+64 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net deutlich im Plus +64 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Russischer Luftangriff tötet Zivilisten in Donezk

04.09.25 14:26 Uhr

KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff sind im ostukrainischen Gebiet Donezk zwei Zivilisten getötet worden. Drei Bomben seien auf den Ort Illiniwka abgeworfen worden, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram mit. Dabei seien fünf nicht bewohnte Gebäude beschädigt worden.

Wer­bung

Filaschkin zufolge fielen ebenfalls drei Bomben auf ein Krankenhaus in der nahen Industriestadt Kostjantyniwka. Zu Opfern machte er keine Angaben. Am Mittwoch waren dort acht Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet worden. Russische Truppen sind nur noch wenige Kilometer von beiden Orten entfernt.

Russland führt seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren Krieg gegen die benachbarte Ukraine und erhebt unter anderem Anspruch auf die gesamte Region Donezk./ast/DP/stk