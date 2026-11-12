DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,62 -1,9%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.315 -0,5%Euro 1,1077 -0,1%Öl 93,2 +0,5%Gold 3.960 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Russischer Luftwaffen-Offizier bei Autoexplosion getötet

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Bei einer Autoexplosion in St. Petersburg ist am Morgen Medienberichten zufolge ein Offizier der russischen Luftstreitkräfte getötet worden. Das Ermittlungskomitee der Millionenstadt leitete ein Strafverfahren wegen Mordes ein. Die Untersuchungen am Tatort liefen, teilte die Behörde mit. In der Mitteilung war die Rede von einem Militärangehörigen, der bei einer Autoexplosion getötet worden sei. Angaben zum Rang oder zur Truppenzugehörigkeit machen die russischen Ermittler in der Regel nicht.

Werbung

Russische und proukrainische Telegramkanäle berichteten, dass der Mann als Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sei. Das St. Petersburger Nachrichtenportal "fontanka.ru" berichtete, der Mann habe am Morgen das Haus verlassen, um mit seinem Auto vom Hof zu fahren. Dann sei der Sprengsatz womöglich durch einen Fernauslöser detoniert.

Die Druckwelle habe die Scheiben eines Busses zerschlagen, hieß es. Die Kolpinskoje Chaussee sei gesperrt für den Verkehr. Zuletzt wurde auf derselben Straße im August ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet, wie russische Medien meldeten.

"Die 6. Luftwaffen- und Luftabwehrarmee ist ein Sammelbecken von Kriegsverbrechern, das an Luftangriffen auf friedliche Städte in der Ukraine beteiligt ist. Besonders brutal hat sie Charkiw bombardiert", berichtete der Telegram-Kanal "Rospartisan", der auch nicht überprüfbare Aufnahmen von dem beschädigten Auto veröffentlichte.

Werbung

In Russland kamen im Zuge von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Offiziere der Streitkräfte von Kremlchef Wladimir Putin zu Tode. Russische Behörden sprechen danach in der Regel von Terror, für den sie ukrainische Geheimdienste verantwortlich machen. Eine offizielle Reaktion von ukrainischer Seite zu dem neuen Fall gab es zunächst nicht./mau/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.