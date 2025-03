Russischer Unterhändler lehnt Waffenruhe in der Ukraine ab

Von Matthew Luxmoore

DOW JONES--Ein russischer Unterhändler hat einen von den USA vorgeschlagenen Waffenstillstand in der Ukraine abgelehnt, während der Kreml erklärte, seine Streitkräfte befänden sich in der Endphase der Herausdrängung der ukrainischen Armee aus der russischen Region Kursk. Juri Uschakow, ein hochrangiger Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin , sagte, die 30-tägige Waffenruhe würde den ukrainischen Streitkräften Zeit geben, sich neu zu formieren.

"Dies ist nichts anderes als eine vorübergehende Auszeit für die ukrainischen Soldaten, nichts weiter. Unser Ziel ist eine langfristige friedliche Lösung", sagte er im russischen Staatsfernsehen. "Schritte, die friedliche Handlungen imitieren, sind nicht nötig."

Seine Äußerungen waren die erste öffentliche Reaktion Moskaus auf einen von den USA unterstützten Vorschlag, dem die Ukraine in dieser Woche zugestimmt hatte, um den Krieg, der sich nun schon im vierten Jahr befindet, zu unterbrechen. Nach Angaben von zwei US-Regierungsbeamten war der Sondergesandte von Präsident Trump, Steve Witkoff, auf dem Weg nach Moskau, um den Waffenstillstandsvorschlag zu besprechen. Uschakow sagte, er habe am Mittwoch mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, gesprochen und ihm die russische Haltung mitgeteilt.

Russland hat wenige Anreize, die Kämpfe einzustellen, während es auf dem Schlachtfeld Fortschritte macht und Gebiete zurückerobert, die die Ukraine als Verhandlungsmasse in Friedensgesprächen zu nutzen hoffte. Das russische Militär teilte am Donnerstag mit, dass es Sudscha, die größte von der Ukraine gehaltene Stadt in der Region Kursk, zurückerobert habe. Kiew hatte Sudscha als logistisches Zentrum für die Versorgung der Truppen in der Region genutzt.

