Russisches Schiff in Schwarzem Meer meldet Angriff

02.12.25 15:26 Uhr

MOSKAU/ANKARA (dpa-AFX) - Im Schwarzen Meer ist mutmaßlich erneut ein russisches Schiff mit einer Drohne angegriffen worden. Es habe nur geringfügige Schäden und keine Verletzten gegeben, berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Seeschifffahrtsbehörde. Nach Angaben der türkischen Generaldirektion für Seefahrt war der mit Sonnenblumenöl beladene Tanker Midvolga 2 "von Russland nach Georgien" unterwegs gewesen und wurde 80 Meilen vor der türkischen Küste angegriffen.

Ukraine: Russland könnte Vorfall selbst inszeniert haben

Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, erklärte auf der Plattform X: "Die Ukraine hat mit diesem Vorfall nichts zu tun, und wir weisen jegliche derartige Behauptungen russischer Propaganda entschieden zurück." Russland könne den Vorfall selbst inszeniert haben.

Vergangene Woche erst hatte Russland der Ukraine vorgeworfen, bei einem Angriff mit Seedrohnen ein international wichtiges Ölterminal im Schwarzmeerhafen Noworossijsk schwer beschädigt zu haben. Auch die Türkei hatte Explosionen auf zwei Öl-Tankern im Schwarzen Meer gemeldet. Medien berichteten unter Berufung auf Quellen beim ukrainischen Geheimdienst SBU, dass Kiew für die Angriffe die eigenen Seedrohnen Sea Baby eingesetzt habe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte Angriffe auf Handelsschiffe am Montag eine "besorgniserregende Eskalation" des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und warnte "alle Beteiligten"./apo/DP/nas