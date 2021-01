Russland-Beauftragter fordert internationale Solidarität mit Nawalny

BERLIN (dpa-AFX) - Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Johann Saathoff (SPD), fordert internationale Solidarität mit dem russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach dessen Festnahme. Weil es um einen der führenden Oppositionspolitiker des Landes gehe und auch Menschenrechte betroffen seien, sei der Fall auch eine Angelegenheit der Staatengemeinschaft. "Es gibt viele Länder, die sich gegenüber Russland geäußert haben, dass sie erwarten, dass Nawalny wieder freigelassen wird", sagte Saathoff in der Sendung "SWR Aktuell". Das sei nicht nur eine bilaterale deutsch-russische Angelegenheit.

Am Sonntag war Nawalny von Deutschland zurück nach Moskau geflogen und dort wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen verhaftet worden. Auch Außenminister Heiko Maas hat seine sofortige Freilassung gefordert. Der Oppositionelle war im August nach einem Giftanschlag ins Koma gefallen. In den vergangenen Monaten erholte er sich in Deutschland. Für den Angriff machte er den Kreml verantwortlich, der eine Beteiligung aber vehement abstritt./sfx/DP/stk