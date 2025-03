Russland bestimmt Verhandler für US-Gespräche über Ukraine

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat nach Kremlangaben seine Verhandlungsführer für die Gespräche mit den USA über den Krieg in der Ukraine festgelegt. Der Außenpolitiker Georgi Karassin und der Geheimdienstler Sergej Besseda werden die Delegation bei den Gesprächen auf Expertenebene an diesem Montag in Riad (Saudi-Arabien) anführen, wie der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin , Juri Uschakow, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Moskau mitteilte.

Bei den Verhandlungen soll es konkret um eine Initiative zur sicheren Schifffahrt im Schwarzen Meer gehen, im Raum steht der US-Vorschlag einer Feuerpause für das Gewässer. Zunächst waren die Verhandlungen für Sonntag erwartet worden. Uschakow äußerte die Hoffnung, dass die Verhandlungen produktiv verlaufen würden. Ukrainische Vertreter sind dort wie bereits bei früheren Gesprächen nicht dabei.

Eine frühere Vereinbarung unter Vermittlung der Türkei, die den sicheren Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ermöglichen sollte, hatte Russland aufgekündigt. Die Ukraine hat zuletzt Getreide über das Schwarze Meer auch ohne russische Sicherheitsgarantien ausgeführt. Die Kampfhandlungen gingen jedoch weiter. Anfang März wurde ein ausländisches Schiff im Hafen von Odessa von einer russischen Rakete getroffen, vier syrische Seeleute wurden dabei getötet.

Kreml: Erfahrene Experten verhandeln mit den USA

Der 75 Jahre alte Senator Karassin ist im russischen Föderationsrat, dem Oberhaus des Parlaments, Chef des Auswärtigen Ausschusses. Der 70 Jahre alte Besseda ist als Berater des Inlandsgeheimdienstes FSB tätig, war in Krisenzeiten in Kiew tätig und gilt als Vertrauter Putins. Beim FSB leitete er einst den Fünften Dienst, der für die Spionage und Kontrolle von Ländern der ehemaligen Sowjetunion - insbesondere der Ukraine - zuständig ist, wie Medien berichteten.

Uschakow sagte vor Journalisten, dass er die russischen Personalien dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, in einem Telefonat am Mittwoch übermittelt habe. "Das sind tatsächlich erfahrene Verhandler, die sich gut auskennen in der internationalen Problematik", sagte Uschakow. Zugleich bestätigte er, dass er mit Waltz regelmäßig spreche. "Ich würde sagen, dass dieser Austausch ziemlich nützlich ist für beide Seiten."

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Er will neben der Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Washington und Moskau auch eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erreichen./mau/DP/ngu