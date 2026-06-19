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Russland: Drohnen greifen Raffinerie in Westsibirien an

20.06.26 20:25 Uhr

TJUMEN (dpa-AFX) - Drohnen haben nach russischen Behördenangaben eine Ölraffinerie in der westsibirischen Region Tjumen angegriffen. Die Anlage sei nicht beschädigt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Alexander Moor, mit. Die Mitarbeiter wurden demnach evakuiert. Einsatzkräfte seien am Ort des Absturzes von Trümmern. Tjumen liegt rund 2.000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Bei ihren Gegenangriffen auch im russischen Hinterland nimmt sie vor allem die russische Ölindustrie ins Visier. Damit will Kiew die Treibstoffversorgung der russischen Armee stören und die für Moskaus Kriegsfinanzierung wichtigen Einnahmen aus dem Ölgeschäft schmälern.

Zuletzt weitete die Ukraine ihre Gegenangriffe stark aus. Aus immer mehr russischen Regionen und aus den von Russland besetzten Gebieten gibt es Berichte über Benzinengpässe. Die Regierung in Moskau verhängte außerdem einen Ausfuhrstopp für Kerosin aus Russland./ksr/DP/zb