ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Ein Frachtschiff ist nach russischen Angaben im Finnischen Meerbusen von Drohnen angegriffen worden. Der Frachter sei von zwei Drohnen attackiert worden, schrieb der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bei Telegram. Die Besatzung werde evakuiert. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Weitere Details nannte er nicht.

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Zuvor hatte Drosdenko bereits von ukrainischen Drohnenangriffen im Gebiet Leningrad gesprochen. Es seien 73 dieser Flugkörper in der Nacht abgewehrt worden, teilte er mit. Zu möglichen Folgen machte er keine Angaben. Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/zb