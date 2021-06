Russland fordert Ende von US-Sanktionen für Weiterbetrieb der ISS

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland fordert für eine weitere Zusammenarbeit bei der Raumstation ISS nach dem Jahr 2025 die Aufhebung von US-Sanktionen gegen eigene Unternehmen. "Entweder arbeiten wir zusammen - und dann müssen die Sanktionen sofort zurückgenommen werden", sagte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Anderenfalls werde Russland auf eine eigene Station im Weltall setzen. Moskau hat eine weitere Beteiligung an der ISS über 2025 hinaus zuletzt infrage gestellt.

Mehrere russische Raumfahrtunternehmen sind mit US-Sanktionen belegt. Die USA hatten Strafmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ostukraine verhängt. Zudem will das US-Verteidigungsministerium nach früheren Angaben keine Satelliten mehr von russischen Raketen ins All bringen lassen. Roskosmos beklagt, dass russische Firmen durch die Sanktionen auf dem internationalen Markt ausgebremst werden.

Wenn die Amerikaner an Sanktionen festhielten, trügen sie die Verantwortung für einen Rückzug Russlands aus dem ISS-Projekt, meinte Rogosin bei einer Anhörung in der Staatsduma. Ihm zufolge will Russland "über das weitere Schicksal der ISS" erst dann entscheiden, wenn die USA von ihren Strafmaßnahmen absähen. Nach früheren Angaben hat Roskosmos bereits mit dem Bau einer neuen Raumstation begonnen./cht/DP/stw