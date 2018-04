Russland fordert wegen Giftanschlag Sitzung von UN-Sicherheitsrat

New York (Reuters) - Russland will wegen der Affäre um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen.

Das Gremium solle sich am Donnerstag mit den britischen Vorwürfen befassen, dass die Regierung in Moskau hinter dem Anschlag stecke, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja am Mittwoch in New York. Grundlage sei ein Schreiben vom 13. März von Premierministerin Theresa May an den Sicherheitsrat. Darin heißt es, Russland sei "sehr wahrscheinlich" für den Giftanschlag verantwortlich. Die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates waren bereits am 14. März zusammengekommen, um über den Fall zu beraten. Russland hat jede Verantwortung für den Anschlag im südenglischen Salisbury von sich gewiesen.