Russland getrotzt: Von der Leyen gratuliert Moldau

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich erleichtert über das Ergebnis des EU-Referendums in der früheren Sowjetrepublik Moldau gezeigt. Das mit russischen Beeinflussungsversuchen konfrontierte EU-Beitrittskandidaten habe gezeigt, dass es unabhängig und stark sei und eine europäische Zukunft anstrebe, kommentierte sie im sozialen Netzwerk X. Sie gratuliere den Bürgerinnen und Bürgern sowie Präsidentin Maia Sandu. Die Bevölkerung in Moldau hatte kurz zuvor bei einem Referendum mit hauchdünner Mehrheit für die Verankerung des EU-Kurses in der Verfassung gestimmt. Nach Auszählung fast aller Wahlzettel votierten etwas mehr als 50 Prozent der Teilnehmer dafür./aha/DP/nas