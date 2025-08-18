DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.571 -1,1%Euro1,1658 ±-0,0%Öl66,20 -0,4%Gold3.336 +0,2%
Russland greift Region Poltawa mit Raketen und Drohnen an

19.08.25 06:09 Uhr

KREMENTSCHUK/ODESSA (dpa-AFX) - Parallel zu Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA hat das russische Militär Ziele in der Zentral- und Südukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Schwerpunkt waren nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe und von Militärbeobachter das zentralukrainische Gebiet Poltawa und dabei insbesondere die Industriestadt Krementschuk. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Zudem ging eine ballistische Rakete den Angaben nach auf ein Ziel im südukrainischen Gebiet Odessa nieder. Über Schäden und Opfer wurde vorerst nichts bekannt.

Im russischen Wolgagebiet wurden wiederum ukrainische Drohnenangriffe registriert. Unter Berufung auf den Gouverneur des Gebietes Wolgograd, Andrej Botscharow, berichteten russische Medien über Brände aufgrund herabgestürzter Drohnentrümmer auf dem Gelände einer Erdölraffinerie. Ein Krankenhaus sei zudem beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Wegen drohender Drohnenflüge war den Angaben nach der Flugbetrieb am Flughafen Wolgograd vorübergehend eingestellt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/zb